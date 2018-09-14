На БелТА опубликовали интервью с чиновником до пресс-конференции вопреки договоренности

/ Техно
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Исполняющий обязанности директора компании СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский рассказал на пресс-конференции о новой модели и работе предприятия.

Он ответил на уточняющий вопрос БелаПАН, почему за сутки до сегодняшней пресс-конференции государственное информагентство опубликовало его интервью по теме мероприятия.

«Интервью БелТА было запланировано, и я дал его две недели назад по просьбе этой компании. Была договоренность, что выход будет не раньше 14 сентября. Здесь вопрос уже не ко мне, а к тем, кто там работает. Да и был вопрос не только по новой модели, но и по работе завода. Я думаю, что тематические выходы будут именно после этой презентации», — сказал он.

С 27 января 2015 года Свидерский занимает должность первого заместителя министра промышленности Беларуси. Он отвечает за автомобильное машиностроение и металлургии, а также имущественные отношения.

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Тэги: БелДжи БЕЛТА БелаПАН

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