В выходные ГАИ будет работать в усиленном режиме

В нынешние выходные сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Как отмечается, особое внимание будет уделено контролю за использованием пешеходами в темное время суток «фликеров», а также за соблюдением велосипедистами требований ПДД в части оборудования транспортного средства катафотами.

Также пристальное внимание нарядов ДПС остановится на пресечение особо грубых нарушений ПДД, оказывающих непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.

Инспекторы ДПС уделят особое внимание:

выявлению пьяных водителей;

лихачей;

пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов.

Кроме этого, сотрудники ДПС проконтролируют использование водителями и пассажирами ремней безопасности, мотошлемов, детских кресел.