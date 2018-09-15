В выходные ГАИ будет работать в усиленном режиме

/ Общество
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В нынешние выходные сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Как отмечается, особое внимание будет уделено контролю за использованием пешеходами в темное время суток «фликеров», а также за соблюдением велосипедистами требований ПДД в части оборудования транспортного средства катафотами.

Также пристальное внимание нарядов ДПС остановится на пресечение особо грубых нарушений ПДД, оказывающих непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.

Инспекторы ДПС уделят особое внимание:

  • выявлению пьяных водителей;
  • лихачей;
  • пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов.

Кроме этого, сотрудники ДПС проконтролируют использование водителями и пассажирами ремней безопасности, мотошлемов, детских кресел.

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Тэги: ГАИ

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