В выходные ГАИ будет работать в усиленном режиме
В нынешние выходные сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.
Как отмечается, особое внимание будет уделено контролю за использованием пешеходами в темное время суток «фликеров», а также за соблюдением велосипедистами требований ПДД в части оборудования транспортного средства катафотами.
Также пристальное внимание нарядов ДПС остановится на пресечение особо грубых нарушений ПДД, оказывающих непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.
Инспекторы ДПС уделят особое внимание:
- выявлению пьяных водителей;
- лихачей;
- пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов.
Кроме этого, сотрудники ДПС проконтролируют использование водителями и пассажирами ремней безопасности, мотошлемов, детских кресел.
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