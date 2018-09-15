В системе Минздрава произошли большие кадровые перестановки
Новые руководители были представлены коллективам организаций здравоохранения.
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В частности, новые должности получили:
- Михаил Герасименко — директора РНПЦ травматологии и ортопедии;
- Дмитрий Ниткин — ректора БелМАПО;
- Сергей Марченко — директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении;
- Наталия Карлович — главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения;
- Сергей Васильев — главврача 1-й ГКБ Минска;
- Олег Руммо — директора Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии;
- Екатерина Ковалевич — начальника Минского городского клинического патологоанатомического бюро;
- Андрей Андрюшкин — главврача Витебской ОКБ;
- Виктория Ермоченко — начальника Могилевского патологоанатомического бюро;
- Елена Кроткова — начальника ГУЗО Гродненского облисполкома;
- Андрей Коршиков — главврача УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника».
В Минздраве не сообщают, с чем связаны новые назначения. В то же время известно, что по делу о коррупции в системе здравоохранения страны почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 сентября в Минске на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях.
По словам Лукашенко, последние полгода «все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине в связи с рассмотрением правонарушений».
Глава государства потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного.
На совещании было объявлено, что в начале 2019 года у Лукашенко состоится большой разговор на тему здравоохранения.
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