В системе Минздрава произошли большие кадровые перестановки

Новые руководители были представлены коллективам организаций здравоохранения.

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В частности, новые должности получили:

Михаил Герасименко — директора РНПЦ травматологии и ортопедии;

Дмитрий Ниткин — ректора БелМАПО;

Сергей Марченко — директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении;

Наталия Карлович — главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения;

Сергей Васильев — главврача 1-й ГКБ Минска;

Олег Руммо — директора Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии;

Екатерина Ковалевич — начальника Минского городского клинического патологоанатомического бюро;

Андрей Андрюшкин — главврача Витебской ОКБ;

Виктория Ермоченко — начальника Могилевского патологоанатомического бюро;

Елена Кроткова — начальника ГУЗО Гродненского облисполкома;

Андрей Коршиков — главврача УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника».

В Минздраве не сообщают, с чем связаны новые назначения. В то же время известно, что по делу о коррупции в системе здравоохранения страны почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 сентября в Минске на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях.

По словам Лукашенко, последние полгода «все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине в связи с рассмотрением правонарушений».

Глава государства потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного.

На совещании было объявлено, что в начале 2019 года у Лукашенко состоится большой разговор на тему здравоохранения.