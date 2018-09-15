Видеофакт. Пограничники РФ перехватили украинский катер в Азовском море

Государственная пограничная служба Украины на своем канале в сети опубликовала ролик, где видно, как российские пограничники перехватили в Азовском море украинский катер.

В ГПС утверждают, что пограничный катер сообщил, что следует по заданию. Но, внезапно изменил курс и направился к украинскому катеру.

Украинские пограничники считают, что российский катер «совершал опасные маневры», приблизившись к их судну на несколько метров.