Представитель ЕС в Беларуси: следующий раунд переговоров о визовом режиме может стать заключительным

/ Беларусь-ЕС
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Следующий раунд переговоров между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима может стать последним. Об этом 14 сентября в интервью телеканалу ОНТ заявила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Она отметила, что отношения Беларуси и Евросоюза за последнее время улучшились, и выразила надежду на скорое подписание соглашения.

 

 

Точная дата пятого раунда переговоров пока не определена. Еврокомиссия еще 30 июля пригласила белорусскую сторону в Брюссель в сентябре. МИД Беларуси ранее заявлял что официальный Минск передал европейским коллегам свои предложения по поводу даты переговоров.

Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске.

Ожидается, что после подписания соглашения стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится с 60 до 35 евро.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС визовое соглашение Персона: Андреа Викторин

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