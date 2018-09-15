Представитель ЕС в Беларуси: следующий раунд переговоров о визовом режиме может стать заключительным

Следующий раунд переговоров между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима может стать последним. Об этом 14 сентября в интервью телеканалу ОНТ заявила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Она отметила, что отношения Беларуси и Евросоюза за последнее время улучшились, и выразила надежду на скорое подписание соглашения.

Точная дата пятого раунда переговоров пока не определена. Еврокомиссия еще 30 июля пригласила белорусскую сторону в Брюссель в сентябре. МИД Беларуси ранее заявлял что официальный Минск передал европейским коллегам свои предложения по поводу даты переговоров.

Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске.

Ожидается, что после подписания соглашения стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится с 60 до 35 евро.