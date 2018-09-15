Арина Соболенко названа «Прорывом месяца» по итогам августа

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) подвел итоги августа в различных номинациях. Прорывом месяца стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

20-летняя белоруска набрала более пятидесяти процентов голосов и заметно опередила занявшую второе место Анастасию Севастову из Латвии.

В августе Соболенко выиграла своей первый турнир — в американском Нью-Хейвене, играла в полуфинале турнира в Цинциннати.

В августе белоруска провела 15 матчей, одержав 14 побед, в том числе четыре над теннисистками из первой десятки. Единственное поражение потерпела от первой ракетки мира Симоны Халеп.

По итогам августа Соболенко поднялась в мировом рейтинге на рекордное для себя 20-е место.