Фестиваль молдавского вина проходит в Минске
Фестиваль молдавского вина проходит 15 сентября в Минске на территории Верхнего города.
У городской ратуши развернется этническое «Подворье», представляющее настоящую молдавскую деревню, пройдут мастер-классы по приготовлению традиционных блюд сармале, плацинд, мититей, а также дегустации крепких напитков.
Ведущие винодельческие компании Молдовы представят эксклюзивные сорта вина, шампанского и коньяка. Минчане смогут проголосовать за понравившуюся марку во время народной дегустации, а в конце праздника производитель получит награду «Любимое вино Молдовы».
На сцене у концертного зала «Верхний город» выступят творческие коллективы. Специальным гостем праздника станет заслуженный деятель искусств Молдовы Нелли Чобану, сообщает агентство
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