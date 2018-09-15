Фестиваль молдавского вина проходит в Минске

Фестиваль молдавского вина проходит 15 сентября в Минске на территории Верхнего города.

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У городской ратуши развернется этническое «Подворье», представляющее настоящую молдавскую деревню, пройдут мастер-классы по приготовлению традиционных блюд сармале, плацинд, мититей, а также дегустации крепких напитков.

Ведущие винодельческие компании Молдовы представят эксклюзивные сорта вина, шампанского и коньяка. Минчане смогут проголосовать за понравившуюся марку во время народной дегустации, а в конце праздника производитель получит награду «Любимое вино Молдовы».