Команда «МАЗ-СПОРТавто» выиграла ралли Turkmen Desert Race

Команда «МАЗ-СПОРТавто» стала победителем международного ралли Turkmen Desert Race в классе грузовиков. Первым в общем зачете стал экипаж Сергея Вязовича.

Международный марафон Turkmen Desert Race проводился впервые, собрав в пустыне Каракумы около 70 экипажей из разных стран. Большая часть гонки прошла в условиях бездорожья: гонщикам пришлось преодолеть степи с зыбучими песками и барханами, солончаки с острыми камнями и высохшие русла рек.

«Победа в международной гонке — важное событие для команды и Минского автозавода. Мы показали, что способны выигрывать у лидеров престижных ралли-рейдов. Раньше мы были первыми на отдельных этапах, входили в число призеров, но статус чемпионов получили впервые. Так что на «Дакар» поедем в числе фаворитов с единственной целью — попасть на подиум. И все понимают, что мы на это способны», — подчеркнул руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

В генеральной классификации Turkmen Desert Race вслед за белорусами идут два экипажа российской команды «КамАЗ-Мастер» Айрата Мардеева и Дмитрия Сотников. Четвертое и пятое место заняли белорусские экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского.

«Это было захватывающее соревнование, в котором ни у кого не было преимуществ. Все ехали в равных условиях по незнакомой для всех трассе. Так что это была честная победа, — отметил Сергей Вязович. — Последние участки были скоростными, когда надо было ехать быстро и не сбиться с курса. Пытались отыграть время, и нам это удалось. В последний день ехали спокойно, не рисковали, а потом оказалось, что еще и этап выиграли».