Двух лосей убили браконьеры в Столинском районе
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Браконьеры подстрелили двух лосей у деревни Коробье в Столинском районе, но были обнаружены сотрудниками местного лесхоза и скрылись.
На место прибыли сотрудники Столинской инспекции охраны животного и растительного мира. В трехстах метрах от убитого лося они обнаружили раненую самку, но выжить лосихе не удалось.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Уже есть подозреваемые. Убегая, браконьеры бросили ружье, фонарь и рюкзак с личными вещами.
Обсудим?