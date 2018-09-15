Двух лосей убили браконьеры в Столинском районе

/ Происшествия
Просмотров: 1064 Комментариев: 0

Браконьеры подстрелили двух лосей у деревни Коробье в Столинском районе, но были обнаружены сотрудниками местного лесхоза и скрылись.

На место прибыли сотрудники Столинской инспекции охраны животного и растительного мира. В трехстах метрах от убитого лося они обнаружили раненую самку, но выжить лосихе не удалось.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Уже есть подозреваемые. Убегая, браконьеры бросили ружье, фонарь и рюкзак с личными вещами.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лоси браконьеры Город: Столин

Другие материалы на эту тему:

По Минску ходят лоси, рыси и ползают змеи

По Минску ходят лоси, рыси и ползают змеи

В парке Челюскинцев «охотились» на лосей

В парке Челюскинцев «охотились» на лосей

Лоси забрели в парк Челюскинцев

Лоси забрели в парк Челюскинцев

В Беларуси слишком много бобров и кабанов, а лоси бросаются под колеса

В Беларуси слишком много бобров и кабанов, а лоси бросаются под колеса

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте