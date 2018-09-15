Двух лосей убили браконьеры в Столинском районе

Браконьеры подстрелили двух лосей у деревни Коробье в Столинском районе, но были обнаружены сотрудниками местного лесхоза и скрылись.

На место прибыли сотрудники Столинской инспекции охраны животного и растительного мира. В трехстах метрах от убитого лося они обнаружили раненую самку, но выжить лосихе не удалось.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Уже есть подозреваемые. Убегая, браконьеры бросили ружье, фонарь и рюкзак с личными вещами.