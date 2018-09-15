Глава «Росатома»: для нас Белорусская АЭС — проект № 1

Госкорпорация «Росатом» подтверждает планы по вводу в эксплуатацию первого блока БелАЭС до конца 2019 года. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 15 сентября в Минске на встрече с премьер-министром Беларуси Сергей Румас.

Алексей Лихачев. Фото пресс-службы правительства Беларуси

Как отметил глава белорусского правительства, атомная станция — очень значимый для страны объект. «Это не только крупнейший инфраструктурный проект за всю историю Беларуси, но и крупнейший инвестиционный проект. Он находится на непосредственном контроле главы государства», — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

В свою очередь Лихачев сообщил, что сейчас реализуется технологический конвейер. «У нас сегодня, если так можно выразиться, старший брат белорусской станции — это первый блок второй очереди Ленинградской АЭС. Он прошел промышленные испытания, работает на полную мощность, идет оформление его уже в промышленную эксплуатацию. С учетом полученного опыта мы в Беларуси готовимся к такой же процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года», — сказал Лихачев.

По его словам, при строительстве белорусской станции «Росатом» устанавливает целый ряд мировых рекордов с точки зрения сроков, качества, вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу.

«Станция является флагманским проектом, № 1 с точки зрения уделяемого внимания руководством госкорпорации, руководством страны этому объекту», — подчеркнул гендиректор.