На фестиваль видеоблогеров в Минске выстроились многометровые очереди

Международный фестиваль видеоблогеров «Вiдак» проходит 15 сентября в Минске. Площадкой для фестиваля стало арт-пространство «ОК 16» на улице Октябрьской.

Чтобы увидеть самых популярных видеоблогеров русскоговорящего ютюба, выстроились длинные очереди на вход. При том, что самый дешевый билет стоил 25 рублей.

В прошлом году, кстати, первый подобный фестиваль проходил в Футбольном манеже и также собрал длиннющие очереди.