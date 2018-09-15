На фестиваль видеоблогеров в Минске выстроились многометровые очереди

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Международный фестиваль видеоблогеров «Вiдак» проходит 15 сентября в Минске. Площадкой для фестиваля стало арт-пространство «ОК 16» на улице Октябрьской.

Чтобы увидеть самых популярных видеоблогеров русскоговорящего ютюба, выстроились длинные очереди на вход. При том, что самый дешевый билет стоил 25 рублей.

В прошлом году, кстати, первый подобный фестиваль проходил в Футбольном манеже и также собрал длиннющие очереди.

 

 

Фото агентства «Минск-Новости»

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Тэги: видеоблогеры Youtube-фестиваль Вiдак

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