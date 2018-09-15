16 сентября бензин в Беларуси вновь дорожает на копейку

16 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси вырастет на копейку.

По данным «Белнефтехима», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,35 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,43 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,64 руб., ДТ — 1,43 руб.

В этом году цены на автомобильное топливо в Беларуси менялись уже 15 раз. Последний раз цены были увеличены на одну копейку 9 сентября.