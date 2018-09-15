16 сентября бензин в Беларуси вновь дорожает на копейку

/ Экономика
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16 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси вырастет на копейку.

По данным «Белнефтехима», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,35 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,43 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,64 руб., ДТ — 1,43 руб.

В этом году цены на автомобильное топливо в Беларуси менялись уже 15 раз. Последний раз цены были увеличены на одну копейку 9 сентября.

На минувшей неделе стало известно, что в Беларуси ведется разработка механизма, в случае внедрения которого цены на топливо на внутреннем рынке будут зависеть от динамики цен на нефть, сообщает БелаПАН.

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Тэги: цены на бензин цены на топливо

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