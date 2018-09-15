Кубок Дэвиса. Беларусь выиграла у России парную встречу и вышла вперед

Беларусь вышла вперед 2-1 в матче против России за право остаться в 1-й группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча проходит в Москве.

15 сентября в парной игре Максим Мирный и Андрей Василевский обыграли Карена Хачанова и Андрея Рублева — 7:5, 6:3. Изначально в составе российской пары был заявлен Евгений Донской, но капитан команды Шамиль Тарпищев решил заменить его на Хачанова.

В первый день, 14 сентября, Егор Герасимов (263-е место в мировом рейтинге) проиграл Карену Хачанову (25) — 6:7, 3:6, а затем Илья Ивашко (99) победил Даниила Медведева (35) — 7:6, 6:4.

Сегодня состоятся еще две одиночные встречи: Хачанов — Ивашко и Медведев — Герасимов.