Кубок Дэвиса. Беларусь выиграла у России парную встречу и вышла вперед

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Беларусь вышла вперед 2-1 в матче против России за право остаться в 1-й группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча проходит в Москве.

15 сентября в парной игре Максим Мирный и Андрей Василевский обыграли Карена Хачанова и Андрея Рублева — 7:5, 6:3. Изначально в составе российской пары был заявлен Евгений Донской, но капитан команды Шамиль Тарпищев решил заменить его на Хачанова.

В первый день, 14 сентября, Егор Герасимов (263-е место в мировом рейтинге) проиграл Карену Хачанову (25) — 6:7, 3:6, а затем Илья Ивашко (99) победил Даниила Медведева (35) — 7:6, 6:4.

Сегодня состоятся еще две одиночные встречи: Хачанов — Ивашко и Медведев — Герасимов.

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Тэги: Кубок Дэвиса Персона: Максим Мирный Андрей Василевский Карен Хачанов Андрей Рублев Евгений Донской Шамиль Тарпищев Егор Герасмов Даниил Медведев Илья Ивашко

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