После 10 суток ареста вышел на свободу Павел Северинец

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец 15 сентября освобожден из изолятора временного содержания Минского района после десятисуточного ареста.

Решение об аресте политика за призывы к участию в несанкционированном мероприятии 6 сентября принял судья Минского районного суда Алексей Кропачев.

Северинец был признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд счел правонарушением тот факт, что политик призывал людей участвовать в не разрешенной властями акции 9 сентября в Куропатах.

Северинец был задержан накануне суда, когда выходил из дома, напоминает БелаПАН .

Собрание защитников урочища 9 сентября состоялось без Северинца. В его ходе общественная активистка Анна Шапутько заявила, что акции против работы ресторана «Поедем поедим» будут продолжены, В собрании возле входа в ресторан приняли участие около 80 человек.