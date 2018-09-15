После 10 суток ареста вышел на свободу Павел Северинец

/ Общество
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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец 15 сентября освобожден из изолятора временного содержания Минского района после десятисуточного ареста.

Решение об аресте политика за призывы к участию в несанкционированном мероприятии 6 сентября принял судья Минского районного суда Алексей Кропачев.

Северинец был признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд счел правонарушением тот факт, что политик призывал людей участвовать в не разрешенной властями акции 9 сентября в Куропатах.

Северинец был задержан накануне суда, когда выходил из дома, напоминает БелаПАН.

Собрание защитников урочища 9 сентября состоялось без Северинца. В его ходе общественная активистка Анна Шапутько заявила, что акции против работы ресторана «Поедем поедим» будут продолжены, В собрании возле входа в ресторан приняли участие около 80 человек.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Поедем поедим Персона: Павел Северинец Анна Шапутько

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