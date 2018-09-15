Белорусский тренер Александр Андриевский возглавил «Сибирь»

/ Спорт
Просмотров: 39 Комментариев: 0

Пятидесятилетний белорусский специалист Александр Андриевский назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Андриевский сменил Владимира Юрзинова-младшего, которого сняли за провальный старт сезона в КХЛ — «Сибирь» проиграла шесть матчей подряд, не набрав ни одного очка.

По словам генерального менеджера клуба Кирилла Фастовского, «необходимо было в срочном порядке принять меры для выхода команды из кризиса».

«Проанализировав причины неудачного старта, мы пришли к выводу, что для кардинального и скорейшего исправления ситуации потребуется замена главного тренера. На данном этапе это безусловно тяжелое, но необходимое решение еще способно вернуть команду к решению спортивной задачи в текущем сезоне», — отметил Фастовский в комментарии для клубной пресс-службы.

Андриевский будет представлен команде утром 16 сентября. Первый матч под руководством нового тренера «Сибирь» проведет в тот же день на своем льду против нижегородского «Торпедо».

В Континентальной хоккейной лиге Андриевский ранее тренировал минское «Динамо» и «Адмирал». С командой из Владивостока дважды выходил в плей-офф.

«Сибирь» на протяжении трех сезонов тренировал еще один белорусский специалист Андрей Скабелка. В сезоне-2014/2015 «Сибирь» дошла до финала Восточной конференции, а в следующем году — до полуфинала.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КХЛ ХК Сибирь Персона: Александр Андриевский Андрей Скабелка Владимир Юрзинов-младший Кирилл Фастовский

Другие материалы на эту тему:

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Минское «Динамо» провело худший матч в сезоне

Минское «Динамо» провело худший матч в сезоне

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте