В «Великом камне» построят завод по выпуску ветеринарных препаратов

Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» 14 сентября зарегистрировала в качестве резидента ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» с проектом фармацевтического завода по выпуску ветеринарных препаратов.

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Планируется, что порядка 70% продукции завода будет поставляться на экспорт, отмечает БелаПАН .

ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» — производитель и поставщик ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения и профилактики заболеваний различных групп сельскохозяйственных и домашних животных. Компанией зарегистрировано более 80 ветеринарных средств.

Резиденты парка «Великий камень» пользуются существенными льготами. На весь срок действия специального правового режима (50 лет) они освобождены от налога на недвижимость и земельного налога. Также резиденты не будут в течение десяти лет платить налог на прибыль.