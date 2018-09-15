Россия сравняла счет в матче Кубка Дэвиса с Беларусью

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В матче первого раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны между командами России и Беларуси после четырех встреч счет ничейный — 2:2. Матч проходит в Москве.

В первой одиночной встрече второго дня Карен Хачанов (25-й номер мирового рейтинга) обыграл Илью Ивашко (99) — 6:2, 6:4.

За полчаса до этой встречи Хачанов вместе с Андреем Рублевым провели парный матч против Максима Мирного и Андрея Василевского. Белорусский дуэт одержал победу — 7:5, 6:3.

В решающей встрече на корт выйдут россиянин Даниил Медведев (35) и белорус Егор Герасимов (263).

Победитель пары сохранит место в группе, проигравший в октябре встретится со Словакией во втором раунде плей-офф за право остаться в 1-й группе Евро-Африканской зоны.

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Тэги: Кубок Дэвиса Персона: Карен Хачанов Илья Ивашко Максим Мирный Андрей Василевский Андрей Рублев Егор Герасимов Даниил Медведев

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