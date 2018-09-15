Беларусь проиграла России в Кубке Дэвиса

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В первом раунде плей-офф за право остаться в 1-й группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса белорусские теннисисты проиграли команде России — 2:3. Встреча прошла 14-15 сентября в Москве.

Егор Герасимов проиграл оба своих матча. Фото tennis.by

В первый день Егор Герасимов (263-е место в одиночном рейтинге) уступил Карену Хачанову (25) — 6:7 (4:7), 3:6, а Илья Ивашко (99) победил Даниила Медведева (35) — 7:6 (7:2), 6:4.

Сегодня в парном поединке Максим Мирный (53-е место в парном рейтинге) и Андрей Василевский (106) со счетом 7:5, 6:3 выиграли у Андрея Рублева (127) и Хачанова (94), который заменил ранее заявленного Евгения Донского (281). Затем Ивашко уступил Хачанову — 2:6, 4:6, а Герасимов — Медведеву — 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

Россия сохранила место в 1-й группе ЕАЗ, Беларусь 19-20 октября встретится со Словакией во втором раунде плей-офф за право остаться в группе, сообщает БелаПАН.

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Тэги: Кубок Дэвиса Персона: Даниил Медведев Егор Герасимов Максим Мирный Илья Ивашко Карен Хачанов Андрей Василевский Андрей Рублев Евгений Донской

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