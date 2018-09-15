Фотофакт. В Светлогорске прошел флешмоб за чистый воздух

/ Общество
Просмотров: 9 Комментариев: 0

В Светлогорске (Гомельская область) 15 сентября прошел флешмоб за чистый воздух — против выбросов с нового завода беленой целлюлозы.

По разным оценкам, на площади возле райисполкома собрались 150-200 человек. Участники флешмоба были в марлевых повязках и с зелеными воздушными шарами.

Инициативная группа по мониторингу ситуации с заводом подавала на 15 сентября заявку в райисполком о проведении митинга. Власти не разрешили массовое мероприятие, сославшись, что в этот день на стадионе «Бумажник» будет праздник БРСМ «Властелин села». Тогда горожане решили провести флешмоб.

«В 16:50 я наблюдала за ситуацией на площади как правозащитница. Никого не было. Ровно в 17:00 собрались люди в масках и с зелеными шариками. Пришел милиционер — начальник отдела профилактики Евгений Беспалько — и начал пугать людей, что собрание — несанкционированное. Разве люди не могут просто выйти на площадь и дышать свежим, если это возможно в Светлогорске, воздухом?» — прокомментировала БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова.

По ее словам, на площади присутствовали пенсионеры, молодые семьи с детьми и домашними животными. Всех присутствующих снимали на видео неизвестные операторы в штатском.

Сегодня утром Маслюкову и члена инициативной группы Анатолия Змитровича вызвали в прокуратуру и вынесли официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, согласно статье 23.34 КоАП.

Правозащитница заверила прокурора, что не нарушает закон, не является организатором флешмоба и никого не призывала на несанкционированное массовое мероприятие.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: завод целлюлозы флешмоб Персона: Алена Маслюкова Евгений Беспалько Анатолий Змитрович Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

Власти пытаются убедить население, что завод целлюлозы воняет в пределах нормы

Власти пытаются убедить население, что завод целлюлозы воняет в пределах нормы

Китайский завод в Светлогорске накрыл окрестности вонью и розовым дымом

Китайский завод в Светлогорске накрыл окрестности вонью и розовым дымом

«Вонь стоит такая — невозможно дышать». Люди против нового китайского завода

«Вонь стоит такая — невозможно дышать». Люди против нового китайского завода

«Вы что здесь творите?!» Зачем Анна Бонд вязала шарф в витрине ГУМа

«Вы что здесь творите?!» Зачем Анна Бонд вязала шарф в витрине ГУМа

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте