Фотофакт. В Светлогорске прошел флешмоб за чистый воздух

В Светлогорске (Гомельская область) 15 сентября прошел флешмоб за чистый воздух — против выбросов с нового завода беленой целлюлозы.

По разным оценкам, на площади возле райисполкома собрались 150-200 человек. Участники флешмоба были в марлевых повязках и с зелеными воздушными шарами.

Инициативная группа по мониторингу ситуации с заводом подавала на 15 сентября заявку в райисполком о проведении митинга. Власти не разрешили массовое мероприятие, сославшись, что в этот день на стадионе «Бумажник» будет праздник БРСМ «Властелин села». Тогда горожане решили провести флешмоб.

«В 16:50 я наблюдала за ситуацией на площади как правозащитница. Никого не было. Ровно в 17:00 собрались люди в масках и с зелеными шариками. Пришел милиционер — начальник отдела профилактики Евгений Беспалько — и начал пугать людей, что собрание — несанкционированное. Разве люди не могут просто выйти на площадь и дышать свежим, если это возможно в Светлогорске, воздухом?» — прокомментировала БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова.

По ее словам, на площади присутствовали пенсионеры, молодые семьи с детьми и домашними животными. Всех присутствующих снимали на видео неизвестные операторы в штатском.

Сегодня утром Маслюкову и члена инициативной группы Анатолия Змитровича вызвали в прокуратуру и вынесли официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, согласно статье 23.34 КоАП.

Правозащитница заверила прокурора, что не нарушает закон, не является организатором флешмоба и никого не призывала на несанкционированное массовое мероприятие.