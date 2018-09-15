БГК обыграл шведский «Кристианстад» на старте Лиги чемпионов

С выездной победы над шведским «Кристианстадом» 32:30 (14:16) стартовал Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в групповом раунде мужской Лиги чемпионов.

Мячи в составе гостей забрасывали Дарко Джукич, Сандро Обранович (по 8), Александр Шкуринский (7), Симе Ивич (4), Сергей Шилович (2), Вид Потеко, Симон Разгор и Андрей Юринок (по 1).

Положение команд в группе А после первого тура: «Вардар» (Македония) — 2 очка (разница мячей 27-24), БГК — 2 (32-30), «Веспрем» (Венгрия) — 2 (29-27), «Райн-Некар Лёвен» (Германия) — 2 (35-34), «Барселона» (Испания) — 0 (34-35), «Кристианстад» — 0 (30-32), «Виве» (Польша) — 0 (27-29), «Монпелье» (Франция) — 0 (24-27).

По итогам двухкругового турнира победитель группы выходит в четвертьфинал, команды, занявшие места со второго по пятое, — в 1/8 финала. Последние три года БГК неизменно квалифицировался в 1/8 финала, отмечает БелаПАН .

Ближайшие матчи белорусского клуба: 22 сентября — БГК — «Монпелье»; 26 сентября — «Райн-Некар Лёвен» — БГК; 6 октября — БГК — «Веспрем».