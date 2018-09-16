Фотофакт. В подземный переход «Академии наук» в Минске влетела машина
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В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно вечером 15 сентября, легковой «Мицубиси» влетел в подземный переход столичной станции метро «Академия наук».
Как сообщили в городском управлении МЧС, в ДТП на перекрестке проспекта Независимости и улицы Сурганова, к счастью, никто не пострадал.
В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге на станции метро «Московская» внедорожник SsangYong Actyon прокатился по лестнице со стороны Авиационной улицы и влетел в подземный переход.
А еще раньше — 25 декабря — в сети появилось видео жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в российской столице. Днем на Славянском бульваре пассажирский автобус на полном ходу влетел в подземный переход, сбивая по дороге людей.
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