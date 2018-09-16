Фотофакт. В подземный переход «Академии наук» в Минске влетела машина

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно вечером 15 сентября, легковой «Мицубиси» влетел в подземный переход столичной станции метро «Академия наук».

Как сообщили в городском управлении МЧС, в ДТП на перекрестке проспекта Независимости и улицы Сурганова, к счастью, никто не пострадал.

#минск сотрудники МЧС действительно выезжали по сообщению о том, что автомобиль въехал в подземный переход в результате ДТП на пересечении пр-та Независимости – ул.Сурганова. Но, к счастью, помощь спасателей никому не понадобилась. pic.twitter.com/gTfjeJZAon — МЧС Минска (@112MINSK) 15 сентября 2018 г.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге на станции метро «Московская» внедорожник SsangYong Actyon прокатился по лестнице со стороны Авиационной улицы и влетел в подземный переход.

А еще раньше — 25 декабря — в сети появилось видео жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в российской столице. Днем на Славянском бульваре пассажирский автобус на полном ходу влетел в подземный переход, сбивая по дороге людей.