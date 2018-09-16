Орловский проиграл бой Абдурахимову

/ Спорт
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Знаменитый белорусский боец Андрей Орловский в рамках первого в России турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил в Москве в спорткомплексе «Олимпийский», провел бой с россиянином Шамилем Абдурахимовым.

Фото со страницы Андрея Орловского в соцсети

В поединке предпочтительнее выглядел тяжеловес из России, который несколько раз провел тейкдауны.

В итоге судьи единогласно отдали победу Абдурахманову. Это всего четвертая его виктория в UFC.

После боя Орловский написал на своей странице в социальной сети: «Мои дорогие фанаты, сегодня не наш день. Огромное спасибо за поддержку. Шамиль Абдурахимов, мужчина!»

 

 

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Тэги: бои без правил UFC Персона: Андрей Орловский Шамиль Абдурахимов Город: Москва

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