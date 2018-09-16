В Осиповичском районе столкнулись «Ниссан» и «Газель»: двое погибших, восемь пострадавших

Два человека погибли и восемь получили травмы в результате ДТП, случившегося вечером 15 сентября на трассе Минск — Гомель возле деревни Агула Осиповичского района.

Как сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк, около девяти часов вечера 67-летний житель Осиповичей за рулем «Ниссана» при обгоне ехавшей в попутном направлении «Шкоды» не справился с управлением и совершил касательное столкновение.

После этого водитель «Ниссана» продолжил движение и примерно через 340 метров совершил столкновение с двигавшимся попутно по правой полосе микроавтобусом «Газель» под управлением 57-летнего жителя Мозыря. В микроавтобусе ехали рабочие ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1 г. Мозырь».

От удара оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись.

Водитель «Ниссана» и 38-летний пассажир «Газели» погибли. Водитель микроавтобуса и семь пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в Осиповичскую районную больницу.

Следователями и экспертами проведен осмотр места происшествия и участвовавших в ДТП автомобилей, назначен ряд экспертиз.

Фото УСК по Могилевской области