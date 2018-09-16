Пассажиров поезда Минск — Вильнюс высадили в Гудогае из-за подозрительной коробки

/ Происшествия
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16 сентября пассажиров поезда Минск — Вильнюс, который выехал из белорусской столицы в 07:25, высадили на станции Гудогай из-за обнаружения подозрительной коробки.

 

 

В Гудогай поезд прибыл в 09:32, пассажиров высадили, на станцию прибыли специальная группа разминирования, спасатели и скорая помощь. Подозрительную коробку вывезли.

Пассажиров, которые спешили, на автобусе погранслужбы отвезли на автомобильный пограничный переход, сообщает Радыё Свабода.

На станции Гудогай пассажиры провели более двух с половиной часов, затем им разрешили вернуться в поезд. Состав уже прибыл в Вильнюс.

Взрывного устройства в коробке обнаружено не было, сообщил Радыё Свабода оперативный дежурный МЧС.

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Тэги: угроза взрыва Минск-Вильнюс

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