Умер российский писатель Александр Бородыня

/ Культура
Просмотров: 183 Комментариев: 0

Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии в возрасте 61 года. Последнее время он тяжело болел, сообщает Life.ru.

Фото belobokov.ru

С конца 1990-х Бородыня с супругой жили в городе Людвигсхафен-на-Рейне, известном тем, что именно там расположена штаб-квартира химического концерна BASF.

Писать Бородыня начал в середине 1970-х. Первую книгу — «Конструкции» — издал в 1990 году. Всего выпустил шест книг — детективы, исторические и приключенческие романы, сборники. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир» и других.

В середине 80-х организовал литературное товарищество «Черновик», которое с развитием технологий стало сетевым. Использовал в качестве псевдонима имя героя одной из своих новелл — Эрвин Каин.

Сотрудничал с известным театральным режиссером Андреем Любимовым, который, в частности, поставил пьесу Бородыни «Иван и Черт».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: писатель кончина Персона: Александр Бородыня Андрей Любимов

Другие материалы на эту тему:

Умер основатель БелаПАН Алесь Липай

Умер основатель БелаПАН Алесь Липай

Он помог человечеству ступить на Луну. Скончался известный ученый Борис Кит

Он помог человечеству ступить на Луну. Скончался известный ученый Борис Кит

Памяти комментатора. Забавные «перетуринки»

Памяти комментатора. Забавные «перетуринки»

Ушел из жизни Николай Лозовик — бывший секретарь ЦИК

Ушел из жизни Николай Лозовик — бывший секретарь ЦИК

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте