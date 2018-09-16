Умер российский писатель Александр Бородыня

Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии в возрасте 61 года. Последнее время он тяжело болел, сообщает Life.ru .

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С конца 1990-х Бородыня с супругой жили в городе Людвигсхафен-на-Рейне, известном тем, что именно там расположена штаб-квартира химического концерна BASF.

Писать Бородыня начал в середине 1970-х. Первую книгу — «Конструкции» — издал в 1990 году. Всего выпустил шест книг — детективы, исторические и приключенческие романы, сборники. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир» и других.

В середине 80-х организовал литературное товарищество «Черновик», которое с развитием технологий стало сетевым. Использовал в качестве псевдонима имя героя одной из своих новелл — Эрвин Каин.

Сотрудничал с известным театральным режиссером Андреем Любимовым, который, в частности, поставил пьесу Бородыни «Иван и Черт».