Опубликовано видео, как «Мазда» влетела в подземный переход на Академии наук

/ Происшествия
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За рулем «Мазды», которая вечером 15 сентября влетела в подземный переход станции метро «Академия наук» в Минске, находился нетрезвый водитель.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, мужчина 1971 года рождения, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по проспекту Независимости в направлении улицы Академической.

Перекресток с улицей Сурганова он проезжал на красный свет, что стало причиной столкновение с автомобилем «Лада Веста», который двигался по улице Сурганова в направлении улицы Кузьмы Чорного.

В результате столкновения автомобиль «Мазда» выехал на тротуар, чудом не задев пешеходов, и влетел в подземный переход станции метро «Академия наук».

Водитель автомобиля «Мазда» был задержан и доставлен в Советское РУВД. В отношении него составлены административные протоколы, проводится проверка. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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Тэги: ДТП подземный переход Город: Минск

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