В центре Брагина обнаружен тайник с оружием

При проведении работ по обустройству тротуарных дорожек на территории детско-юношеской спортивной школы в Брагине рабочие обнаружили под землей тайник с оружием.

Фото uvd.gomel.by

При выемке земли ковш экскаватора зацепился за металлические предметы. Осмотрев их, рабочие сообщили о находке начальнику, была вызвана милиция, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

На поверхность были извлечены ржавые части 12 пулеметов Дегтярева, 39 ППШ, 36 винтовок Мосина, шести станковых и двух авиационных пулеметов «Максим» и несколько станин к ним, ружье противотанковое ПТРД и две ствольные коробки с ударно-спусковым механизмом к нему. Помимо этого, в тайнике находились 65 карабинов Мосина 1944 года выпуска, 23 немецких карабина К-98 «Маузер», пулемет Дегтярева пехотный (ДП-0), детали и трое санок к нему же. Были идентифицированы автомат Федорова, самозарядные винтовки Симонова и Токарева, минометная станина к 80-миллиметровому миномету.

Обнаружено большое количество ствольных коробок, газовых поршней, ударно-спусковых механизмов к оружию.

Во время работ по извлечению оружия территория ДЮСШ и близлежащие районы были оцеплены. Раскопки производили специалисты группы разминирования войсковой части 5525.

Оружие опасности не представляло, поскольку не было заряжено, а какие-либо боеприпасы на месте обнаружения отсутствовали.

По предположению милиции, оружие могло быть изъято после Второй мировой войны у населения либо складировано в конце войны — судя по винтовкам 1944 года выпуска. По факту обнаружения арсенала проводится проверка, назначены необходимые экспертные исследования, добавили в УВД.