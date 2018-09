Государство увеличивает свою долю в Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Совет министров поручил Министерству финансов в 2018 году внести 5 млн 506 рублей в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК).

Как сообщает пресс-служба правительства, указанная сумма из республиканского централизованного инновационного фонда будет направлена для приобретения 714 358 акций БНБК.

Таким образом, государство, которому ранее принадлежало 25% в БНБК, увеличивает свою долю в корпорации.

В состав ее акционеров также входят крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation (до этого момента им принадлежали соответственно 20% и 9%) и российская компания «Вирен-Инвест» (1%). Крупные пакеты акций также принадлежат двум шотландским (Maxforce LP и Altastar LP) и двум эмиратским (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компаниям — 45% до увеличения доли белорусского государства.

В конце июля БНБК начала строительство вблизи Руденска (Пуховичский район) заводов по производству аминокислот, комбикормов, премиксов, а также комплекса приемки, очистки, сушки и хранения зерна и объекты инфраструктуры.