Фотофакт. Сын Ильхама Алиева принял присягу

16 сентября в одной из частей Службы государственной безопасности Азербайджана прошла церемония принятия присяги молодыми солдатами.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиев и другие члены президентской семьи.

Именно в этой части служит сын главы государства Гейдар Алиев. В мае этого года он окончил факультет международных отношений Университета ADA при Министерстве иностранных дел Азербайджана.