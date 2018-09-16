Фотофакт. Сын Ильхама Алиева принял присягу

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16 сентября в одной из частей Службы государственной безопасности Азербайджана прошла церемония принятия присяги молодыми солдатами.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиев и другие члены президентской семьи.

Именно в этой части служит сын главы государства Гейдар Алиев. В мае этого года он окончил факультет международных отношений Университета ADA при Министерстве иностранных дел Азербайджана.

 

 

Фото president.az




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Тэги: Азербайджан военная присяга Персона: Ильхам Алиев Гейдар Алиев-младший Мехрибан Алиева

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