Минское хоккейное «Динамо» подписало еще одного российского форварда

Представитель Беларуси в КХЛ минское «Динамо» подписало односторонний контракт до конца сезона с 30-летним российским нападающим Денисом Казионовым.

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Ранее в КХЛ Казионов играл за «Амур», «Автомобилист», «Металлург» (Новокузнецк), «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», «Сочи» и «Металлург» (Магнитогорск), в сумме проведя 441 матч, в которых забросил 65 шайб и сделал 49 голевых передач.

Также Казионов играл в российских «Ижстали», МВД и чешской «Млада Болеслав». В 2006 году был задрафтован клубом НХЛ «Тампа», но за океаном не выступал.

В 2017 году в составе магнитогорского «Металлурга» играл в финале Кубка Гагарина.

В нынешнем составе минского «Динамо» Казионов уже четвертый хоккеист из России после защитников Дениса Осипова и Ильи Хохлова и форварда Артема Артемова.