Ряд замминистров освобождены от должностей

Чиновников уволили постановлением Совета министров «в связи с переводом к другому нанимателю».

Леонид Дямьяник освобожден от должности заместителя министра лесного хозяйства, Ирина Дрига — первого заместителя министра культуры, Александр Кулик — первого заместителя министра лесного хозяйства, Иван Ребковец — заместителя министра транспорта и коммуникаций; Александр Яцко — заместителя министра культуры, сообщили в пресс-службе правительства, передает БелаПАН .

Этим же постановлением назначен ряд новых заместителей министров: Юрий Селиверстов — заместителем министра финансов, Александр Червяков — первым заместителем министра экономики, Андрей Белковец — заместителем министра финансов, Сергей Шереметьев — заместителем министра культуры, Дмитрий Ярошевич — заместителем министра экономики.

Также в порядке перевода Наталья Карчевская назначена первым заместителем министра культуры, Владимир Креч — заместителем министра лесного хозяйства, Сергей Реентович — заместителем министра энергетики, Валентин Шатравко — первым заместителем министра лесного хозяйства.

Назначения новых заместителей министров было согласовано 13 ноября с Александром Лукашенко.