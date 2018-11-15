Ряд замминистров освобождены от должностей

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Чиновников уволили постановлением Совета министров «в связи с переводом к другому нанимателю».

Леонид Дямьяник освобожден от должности заместителя министра лесного хозяйства, Ирина Дрига — первого заместителя министра культуры, Александр Кулик — первого заместителя министра лесного хозяйства, Иван Ребковец — заместителя министра транспорта и коммуникаций; Александр Яцко — заместителя министра культуры, сообщили в пресс-службе правительства, передает БелаПАН.

Этим же постановлением назначен ряд новых заместителей министров: Юрий Селиверстов — заместителем министра финансов, Александр Червяков — первым заместителем министра экономики, Андрей Белковец — заместителем министра финансов, Сергей Шереметьев — заместителем министра культуры, Дмитрий Ярошевич — заместителем министра экономики.

Также в порядке перевода Наталья Карчевская назначена первым заместителем министра культуры, Владимир Креч — заместителем министра лесного хозяйства, Сергей Реентович — заместителем министра энергетики, Валентин Шатравко — первым заместителем министра лесного хозяйства.

Назначения новых заместителей министров было согласовано 13 ноября с Александром Лукашенко.

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Тэги: Совет министров замминистра освобождение от должностей Персона: Леонид Дямьяник Иван Ребковец Александр Яцко Ирина Дрига

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