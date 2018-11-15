Глава МВД Игорь Шуневич доволен антинаркотическим законодательством

По словам министра, в Беларуси наблюдается устойчивая тенденция по снижению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Стало меньше несовершеннолетних и ранее судимых лиц, причастных к таким уголовно наказуемым деяниям, «обстановка остается стабильной и хорошо контролируемой».

Активистки гражданской инициативы «Матчын рух 328»

«Министерство внутренних дел на комплексной основе оценивает все вызовы, риски и угрозы, связанные с наркоситуацией в стране. Мы можем констатировать, что в настоящее время изменение уголовного законодательства по нашему мнению не требуется. Сегодня нужно вести речь о совершенствовании оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, вопросов реабилитации, в том числе медицинской, ресоциализации и профилактики», — цитирует Шуневича пресс-служба МВД, передает БелаПАН .

За 2018 год уже выявлено более 4000 наркопреступлений, из них большая часть — сбыт психотропов. «Мы стали констатировать достаточно тревожные факты, когда завозится в страну специальное оборудование для домашнего, кустарного изготовления наркотиков. Оно доступно по цене достаточно, примитивно по своему технологическому процессу, вместе с тем дает определенный эффект при изготовлении наркотиков. Факты задержания такого оборудования сегодня в стране не единичны», — сказал глава МВД.

Смягчения антинаркотического законодательства добиваются, в частности, активистки гражданской инициативы «Матчын рух 328», которые неоднократно проводили в этой связи голодовки. 11 октября две представительницы инициативы присутствовали на заседании рабочей группы в парламенте с участием чиновников наркоконтроля, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Верховного суда, Комитета госконтроля, Минюста и Минздрава.