В Минске представили седан Geely за 23 тысячи рублей
Новый Geely Emgrand 7 показали в автоцентре на ул. Орловской.
«Ставилась задача, чтобы на заводе выпускались машины, доступные для населения. Наш седан — современная модель, но его ценовой сегмент значительно ниже, чем у Geely Atlas. В прошлом месяце выпустили 600 машин, они пойдут по дилерским центрам для старта продаж», — сказал в комментарии для
Базовая версия нового автомобиля обойдтся в 23 тысячи рублей, в максимальной комплектации — 29 тысяч. Модель представлена в трех версиях. На выбор и два двигателя — объемом 1,5 и 1,8 литра.
Emgrand 7 — третья модель Geely. В декабре появился флагманский кроссовер Atlas, в апреле — бюджетный Emgrand Х7.
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