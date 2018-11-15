В Минске представили седан Geely за 23 тысячи рублей

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Новый Geely Emgrand 7 показали в автоцентре на ул. Орловской.

«Ставилась задача, чтобы на заводе выпускались машины, доступные для населения. Наш седан — современная модель, но его ценовой сегмент значительно ниже, чем у Geely Atlas. В прошлом месяце выпустили 600 машин, они пойдут по дилерским центрам для старта продаж», — сказал в комментарии для ОНТ Геннадий Свидерский, исполняющий обязанности директора предприятия «БелДжи».

Базовая версия нового автомобиля обойдтся в 23 тысячи рублей, в максимальной комплектации — 29 тысяч. Модель представлена в трех версиях. На выбор и два двигателя — объемом 1,5 и 1,8 литра.

Emgrand 7 — третья модель Geely. В декабре появился флагманский кроссовер Atlas, в апреле — бюджетный Emgrand Х7.

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Тэги: БелДжи Geely Emgrand 7 Geely Персона: Геннадий Свидерский

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