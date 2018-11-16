Беларусь обыграла Люксембург в Лиге наций

Национальная сборная Беларуси по футболу одержала победу над командой Люксембурга в матче Лиги наций УЕФА.

Игра группы 2 лиги D прошла 15 ноября в Люксембурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу белорусов. Дублем отметился Станислав Драгун (37-я и 54-я минуты).

Состав сборной Беларуси: Горбунов, Сиваков, Драгун, Шитов, Володько, Мартынович, Маевский, Глеб (Путило, 74), Савицкий (Баланович, 72), Стасевич, Сарока (Сигневич, 84).

В другом матче группы 2 сборная Молдовы на выезде обыграла команду Сан-Марино — 1:0 (Дамашкан, 78).

Таким образом, после пяти туров в группе лидирует Беларусь — 11 очков, у Люксембурга — 9, у Молдовы — 8, у Сан-Марино — 0.

В заключительном туре 18 ноября Беларусь сыграет в гостях у Сан-Марино, а Люксембург на выезде встретится с Молдовой.

Победитель группы выйдет в лигу С, а также продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы 2020 года.