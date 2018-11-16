Только сборные Беларуси и Дании не пропускали мячей в Лиге наций

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Из всех участников Лиги наций только сборные Беларуси и Дании не пропускали мячей в свои ворота.

После выездной победы над Люксембургом у белорусов в пяти матчах 8 забитых мячей при нуле пропущенных.

Дания выступает в группе 4 Лиги B. В графе «пропущенные» у нее также ноль, но у датчан всего две встречи.

Беларусь обыграла Люксембург в Лиге наций

Учитывая, что в заключительном матче отборочной стадии Лиги наций белорусы сыграют с аутсайдером группы Сан-Марино (18 ноября), более чем вероятно, что команда Игоря Криушенко завершит этап без пропущенных мячей.

Напомним, белорусы сейчас возглавляют группу 2 лиги D — 11 очков, у Люксембурга — 9, у Молдовы — 8, у Сан-Марино — 0.

Победитель группы продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы 2020 года.

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Тэги: футбол-сборная Лига наций

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