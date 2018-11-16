Количество жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66, пропавших без вести – более 600

Каждый день сообщается о новых жертвах пожаров, бушующих в американском штате Калифорния. По последним данным огонь забрал в общей сложности жизни 66 человек. 53 из них опознаны, сообщает телекомпания ABC News.

При этом резко возросло количество пропавших без вести. Если еще пару дней назад речь шла о примерно 200 таких людях, то теперь сообщается о более чем 630 пропавших без вести.

13 ноября президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии стихийное бедствие.

Пожары начались как лесные, но затем из-за ветра и сухой погоды огонь перекинулся на населенные пункты.

Например, городок Парадайс с населением около 30 тысяч человек сгорел полностью.

В целом в населенных пунктах штата сгорели более 7 тысяч домов. Были эвакуированы более 250 тысяч человек.

Эти пожары признаны самыми разрушительными за всю историю штата.