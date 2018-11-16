В Витебске на пожаре в квартире спасена семья

Поздним вечером 15 ноября в Витебске произошел пожар в квартире, в которой находилась семья из трех человек.

Информация о возгорании в квартире на первом этаже десятиэтажного дома на улице Локомотивной поступила в МЧС в 23:06.

Прибывшие сотрудники спасли из горящего жилья мужчину 1988 года рождения, его жену 1991 года рождения и их сына 2011 года рождения.

Никто из них не пострадал.