В Витебске на пожаре в квартире спасена семья

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Поздним вечером 15 ноября в Витебске произошел пожар в квартире, в которой находилась семья из трех человек.

Информация о возгорании в квартире на первом этаже десятиэтажного дома на улице Локомотивной поступила в МЧС в 23:06.

Прибывшие сотрудники спасли из горящего жилья мужчину 1988 года рождения, его жену 1991 года рождения и их сына 2011 года рождения.

Никто из них не пострадал.

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.

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Тэги: пожар МЧС Город: Витебск

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