Беларусь проголосовала против обновленного проекта резолюции ООН о ситуации с правами человека в Крыму

На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Беларусь в числе 26 стран проголосовала против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», сообщает УНИАН .

Документ поддержало 67 стран — членов ООН, воздержалось — 82. Среди проголосовавших «против» — Россия, Армения, Казахстан, Венесуэла, Бурунди, Китай, КНДР. Проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии ГА ООН президент Украины Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены их имена.