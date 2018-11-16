Беларусь проголосовала против обновленного проекта резолюции ООН о ситуации с правами человека в Крыму
На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Беларусь в числе 26 стран проголосовала против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», сообщает
Документ поддержало 67 стран — членов ООН, воздержалось — 82. Среди проголосовавших «против» — Россия, Армения, Казахстан, Венесуэла, Бурунди, Китай, КНДР. Проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.
27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии ГА ООН президент Украины Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены их имена.
По вопросам, связанным с Украиной, Беларусь традиционно голосует в ООН так же, как и Россия, что вызывает негативную реакцию украинских политиков, пишет
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