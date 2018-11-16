Беларусь проголосовала против обновленного проекта резолюции ООН о ситуации с правами человека в Крыму

/ Мир
Просмотров: 551 Комментариев: 0

На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Беларусь в числе 26 стран проголосовала против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», сообщает УНИАН.

Документ поддержало 67 стран — членов ООН, воздержалось — 82. Среди проголосовавших «против» — Россия, Армения, Казахстан, Венесуэла, Бурунди, Китай, КНДР. Проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии ГА ООН президент Украины Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены их имена.

По вопросам, связанным с Украиной, Беларусь традиционно голосует в ООН так же, как и Россия, что вызывает негативную реакцию украинских политиков, пишет БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ООН Крым Беларусь-Украина Персона: Петр Порошенко

Другие материалы на эту тему:

Попадут ли белорусские нефтепродукты под украинские санкции?

Попадут ли белорусские нефтепродукты под украинские санкции?

В Довске освятили крест в память о жертвах Голодомора

В Довске освятили крест в память о жертвах Голодомора

Лукашенко не хочет сдавать украинский вектор, хотя Кремль и давит

Лукашенко не хочет сдавать украинский вектор, хотя Кремль и давит

Что будут обсуждать Лукашенко и Порошенко на встрече в Гомеле

Что будут обсуждать Лукашенко и Порошенко на встрече в Гомеле

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте