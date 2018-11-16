СК раскрыл новые подробности жестокого убийства витеблянки в лесу: ее закопали заживо

Продолжается расследование жуткого убийства 28-летней витеблянки в Лиозненском районе.

Фото с сайта Следственного комитета

Как ранее сообщали Naviny . by , 24 сентября в милицию обратилась женщина и рассказала о своих подозрениях, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия.

Правоохранители начали проверять полученную от женщины информацию и в лесном массиве Лиозненского района обнаружили закопанное в землю тело пропавшей женщины.

Позже выяснилось, что перед трагедией погибшая отдыхала в своей квартире в компании знакомых. После застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вместе с мужчиной и женщиной, бывших у нее в гостях, направилась в лесной массив. Там хозяйке квартиры были причинены телесные повреждения, после чего она была закопана в землю.

Страшный факт: согласно результатам экспертизы, женщина была жива в момент захоронения. Следователями также установлено, что убийство совершено 18 сентября в промежуток с 16:30 до 20:30.

Обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). предъявлено 21-летнему ранее судимому за угон транспортного средства мужчине и 24-летней женщине. Они заключены под стражу.

Предварительным мотивом совершения преступления называлось желание подозреваемых в дальнейшем сдавать квартиру потерпевшей в аренду.

В ходе следствия этот мотив подтвердился. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое обвиняемый успел разместить после совершения преступления. Также при проверке показаний на месте было изъято орудие преступления.