СК раскрыл новые подробности жестокого убийства витеблянки в лесу: ее закопали заживо
Продолжается расследование жуткого убийства 28-летней витеблянки в Лиозненском районе.
Как ранее сообщали Naviny.by, 24 сентября в милицию обратилась женщина и рассказала о своих подозрениях, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия.
Правоохранители начали проверять полученную от женщины информацию и в лесном массиве Лиозненского района обнаружили закопанное в землю тело пропавшей женщины.
Позже выяснилось, что перед трагедией погибшая отдыхала в своей квартире в компании знакомых. После застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вместе с мужчиной и женщиной, бывших у нее в гостях, направилась в лесной массив. Там хозяйке квартиры были причинены телесные повреждения, после чего она была закопана в землю.
Страшный факт: согласно результатам экспертизы, женщина была жива в момент захоронения. Следователями также установлено, что убийство совершено 18 сентября в промежуток с 16:30 до 20:30.
Обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). предъявлено 21-летнему ранее судимому за угон транспортного средства мужчине и 24-летней женщине. Они заключены под стражу.
Предварительным мотивом совершения преступления называлось желание подозреваемых в дальнейшем сдавать квартиру потерпевшей в аренду.
В ходе следствия этот мотив подтвердился. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое обвиняемый успел разместить после совершения преступления. Также при проверке показаний на месте было изъято орудие преступления.
Расследование продолжается,
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