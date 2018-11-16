19-летний житель Логойска обвиняется в ДТП, в котором погиб подросток

Завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб несовершеннолетний.

Авария произошла ночью 11 августа на автодороге Жодино-Дениски. Автомобилем «Тойота Аурис» управлял 19-летний житель Логойска, который не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

Накануне трагедии вечером он приехал в деревню Логойского района к родственникам. Ночью, когда все спали, без разрешения взял в доме ключи от припаркованного на улице автомобиля тети и поехал кататься с 18-летним и 14-летним знакомыми.

Двигаясь вблизи деревни Августово Логойского района со скоростью не менее 107,6 км/ч (при разрешенной 90 км/ч), водитель выехал на правую обочину. Автомобиль занесло и он съехал в левый кювет, где несколько раз перевернулся.

Водителя и несовершеннолетнего пассажира выбросило из салона. С тяжкими телесными повреждениями они были доставлены в больницу, где подросток скончался.

Находившемуся на переднем сидении пристегнутому ремнем безопасности пассажиру госпитализация не потребовалась.

19-летнему жителю Логойска предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета