В Минске на Харьковской горела квартира. 4 человека спасены, 5 — эвакуированы
Днем 15 ноября в Минске произошел пожар в квартире в жилом доме №80 на улице Харьковской.
В 13:12 очевидцы сообщили в МЧС о дыме из окон квартиры на четвертом этаже.
Как оказалось, горело имущество в жилой комнате на площади 10 кв. метров.
Прибывшими работниками МЧС из горящей квартиры была спасена хозяйка (находилась в коридоре, в сознании). С термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения она была госпитализирована.
Из квартир вышерасположенных и смежных квартир с использованием масок были спасены три человека, еще пятеро были эвакуированы.
Пожар был ликвидирован в 13:32.
Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.
Рассматриваемая причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяйкой квартиры,
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