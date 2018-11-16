В Минске на Харьковской горела квартира. 4 человека спасены, 5 — эвакуированы

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Днем 15 ноября в Минске произошел пожар в квартире в жилом доме №80 на улице Харьковской.

В 13:12 очевидцы сообщили в МЧС о дыме из окон квартиры на четвертом этаже.

Как оказалось, горело имущество в жилой комнате на площади 10 кв. метров.

Прибывшими работниками МЧС из горящей квартиры была спасена хозяйка (находилась в коридоре, в сознании). С термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения она была госпитализирована.

Из квартир вышерасположенных и смежных квартир с использованием масок были спасены три человека, еще пятеро были эвакуированы.

Пожар был ликвидирован в 13:32.

Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Рассматриваемая причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяйкой квартиры, сообщает МЧС.

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Тэги: пожар МЧС Город: Минск

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