У «Динамо-Минск» нет шансов в матче с «Автомобилистом», — букмекеры

/ Спорт
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Лидер регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» сегодня на «Минск-Арене» проэкзаменует местное «Динамо».

Уральцы приехали в Беларусь, потерпев два поражения подряд, и, конечно, постараются увезти из Минска два очка. В то же время минчане, выступающие под руководством нового тренерского штаба, будут доказывать, что смена на капитанском мостике была ненапрасной.

Букмекеры явным фаворитом называют гостей:

  • победа «Динамо» — 5.07-5.25;
  • ничья — 5.02-5-40;
  • победа «Автомобилиста» — 1.47-1.49.

Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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