У «Динамо-Минск» нет шансов в матче с «Автомобилистом», — букмекеры

Лидер регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» сегодня на «Минск-Арене» проэкзаменует местное «Динамо».

Уральцы приехали в Беларусь, потерпев два поражения подряд, и, конечно, постараются увезти из Минска два очка. В то же время минчане, выступающие под руководством нового тренерского штаба, будут доказывать, что смена на капитанском мостике была ненапрасной.

Букмекеры явным фаворитом называют гостей:

победа «Динамо» — 5.07-5.25;

ничья — 5.02-5-40;

победа «Автомобилиста» — 1.47-1.49.

Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.