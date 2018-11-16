Резкое падение доллара и евро продолжается

Резкое падение европейской и американской валют продолжается и на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 16 ноября.

Naviny.by сообщали, что в четверг, 15 ноября, доллар потерял 0,0250, а евро 0,0205 пункта.

На открытии последних на этой неделе торгов евро теряет еще 0,0090 пункта и торгуется на уровне 2,3955 белорусского рубля, а доллар 0,0120 пункта — 2,1102 белорусского рубля.

А вот российская валюта вторую сессию подряд существенно укрепляется. Плюс составляет 0,0138 пункта — 3,2005 белорусского рубля за 100 российских.