Развод года состоялся: Петросян и Степаненко больше не муж и жена

/ Культура
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Официальное расторжение брака, которое уже назвали разводом года, состоялось — Евгений Петросян и Елена Степаненко больше не являются мужем и женой.

Фото с сайта е-petrosyan.ru

По словам адвоката Петросяна, Елена Степаненко «всячески затягивала этот процесс», но Хамовнический суд столицы России все же принял решение и расторг брак.

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Сторона защиты артиста считает это «маленькой, но важной победой».

Что же касается раздела имущества уже бывших супругов, то информация пока отсутствует. Известно, что и Петросян, и Степаненко претендуют на многое из совместно нажитого.

Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.

Елена Степаненко являлась четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.

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Тэги: развод шоу-бизнес Персона: Елена Степаненко Евгений Петросян Город: Москва

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