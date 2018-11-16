Развод года состоялся: Петросян и Степаненко больше не муж и жена

Официальное расторжение брака, которое уже назвали разводом года, состоялось — Евгений Петросян и Елена Степаненко больше не являются мужем и женой.

Фото с сайта е-petrosyan.ru

По словам адвоката Петросяна, Елена Степаненко «всячески затягивала этот процесс», но Хамовнический суд столицы России все же принял решение и расторг брак.

Сторона защиты артиста считает это «маленькой, но важной победой».

Что же касается раздела имущества уже бывших супругов, то информация пока отсутствует. Известно, что и Петросян, и Степаненко претендуют на многое из совместно нажитого.

Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.

Елена Степаненко являлась четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.