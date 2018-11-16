Развод года состоялся: Петросян и Степаненко больше не муж и жена
Официальное расторжение брака, которое уже назвали разводом года, состоялось — Евгений Петросян и Елена Степаненко больше не являются мужем и женой.
По словам адвоката Петросяна, Елена Степаненко «всячески затягивала этот процесс», но Хамовнический суд столицы России все же принял решение и расторг брак.
Сторона защиты артиста считает это «маленькой, но важной победой».
Что же касается раздела имущества уже бывших супругов, то информация пока отсутствует. Известно, что и Петросян, и Степаненко претендуют на многое из совместно нажитого.
Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.
Елена Степаненко являлась четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.
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