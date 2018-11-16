В Минске ждут главу МИД РФ Лаврова

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Минск.

Визит будет носить рабочий характер — министр примет участие в совместной коллегии министерств иностранных дел Беларуси и РФ.

Запланирована также встреча Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов двух стран от 19 июня 2018 года.

Особое внимание стороны уделят интеграционному сотрудничеству в рамках ЕАЭС и ОДКБ, координации действий на площадках международных организаций, включая вопросы подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане 6-7 декабря, обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.

В ходе заседания также будут рассмотрены вопросы «совместного противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, взаимодействия в интересах взаимодополняемости интеграционных процессов в Евразии в целях сопряжения строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», формирования Большого Евразийского партнерства с участием ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии».

Участники заседания также обсудят сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности на международных переговорных площадках и роль внешнеполитических ведомств России и Беларуси в продвижении культурного сотрудничества и общего культурного наследия в зарубежных странах.