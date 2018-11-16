Где ГАИ приготовила «сюрпризы» для лихачей

/ Общество
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Госавтоинспекция в пятницу, 16 ноября продолжит проводить комплекс мероприятий, направленный на безопасность дорожного движения.

Фото УГАИ Брестской области

В частности, в Брестской области ГАИ установила семь дополнительных радаров контроля скоростных режимов:

  • 08:00-14:00. Трасса М-1/Е30, Брестский район (20+020);
  • 08:00-20:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1/Е30, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (326+470);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (18+350);
  • 14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

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Тэги: ГАИ

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