Пьяный минчанин украл бензопилу из магазина

/ Происшествия
Просмотров: 128 Комментариев: 0

В столичную милицию обратился владелец магазина строительной техники и рассказал, что неизвестный мужчина похитил со стеллажа павильона бензопилу стоимостью свыше 1.000 рублей.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и вскоре он был задержан.

Мужчина пояснил, что в момент кражи находился в сильном алкогольном опьянении. На следующий день он продал пилу на рынке Ждановичи за 200 рублей. На вырученные деньги купил спиртные напитки.

Мужчина работает дорожным рабочим и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Проводится предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте