Пьяный минчанин украл бензопилу из магазина

В столичную милицию обратился владелец магазина строительной техники и рассказал, что неизвестный мужчина похитил со стеллажа павильона бензопилу стоимостью свыше 1.000 рублей.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и вскоре он был задержан.

Мужчина пояснил, что в момент кражи находился в сильном алкогольном опьянении. На следующий день он продал пилу на рынке Ждановичи за 200 рублей. На вырученные деньги купил спиртные напитки.

Мужчина работает дорожным рабочим и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.