Пьяный минчанин украл бензопилу из магазина
В столичную милицию обратился владелец магазина строительной техники и рассказал, что неизвестный мужчина похитил со стеллажа павильона бензопилу стоимостью свыше 1.000 рублей.
Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и вскоре он был задержан.
Мужчина пояснил, что в момент кражи находился в сильном алкогольном опьянении. На следующий день он продал пилу на рынке Ждановичи за 200 рублей. На вырученные деньги купил спиртные напитки.
Мужчина работает дорожным рабочим и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Проводится предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет,
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