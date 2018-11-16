В ночь на субботу в Беларуси будет до -13°С

/ Общество
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Дыхание зимы в Беларуси чувствуется все ощутимее. Уже в ближайшую ночь столбик термометра существенно опустится.

Фото pxhere.com

По прогнозу Белгидромета, в субботу, 17 ноября, погоду на большей части территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается погода преимущественно без осадков — лишь днем местами по северу страны пройдет дождь и мокрый снег.

В отдельных районах сгустится туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -2..-9°С, в отдельных районах (в основном по юго-востоку) -10..-13°С;
  • максимальная днем -3..+4°С.

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Тэги: прогноз погоды мороз

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