В ночь на субботу в Беларуси будет до -13°С

Дыхание зимы в Беларуси чувствуется все ощутимее. Уже в ближайшую ночь столбик термометра существенно опустится.

Фото pxhere.com

По прогнозу Белгидромета, в субботу, 17 ноября, погоду на большей части территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается погода преимущественно без осадков — лишь днем местами по северу страны пройдет дождь и мокрый снег.

В отдельных районах сгустится туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха: