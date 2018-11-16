СК рассказал подробности ДТП в Чашникском районе, где автобус на глазах у матери насмерть сбил пятилетнего

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Следственный комитет рассказал некоторые подробности смертельного ДТП в Чашникском районе, в котором погиб пятилетний мальчик.

Фото СК

Как установлено, 15 ноября 57-летний водитель автобуса «ПАЗ-4234 70» высадил пассажиров в деревне Заборье вблизи остановочного пункта. Затем при движении задним ходом он совершил наезд на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части ребенка.

Мальчик умер на месте.

Мать погибшего находилась в непосредственной близости — она шла встречать сына.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель в момент аварии был трезв.

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

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Тэги: Следственный комитет ДТП Город: Чашники

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