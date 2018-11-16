В Бресте двухлетний ребенок пострадал в ДТП с участием легковушки и бурильной машины

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Днем 15 ноября в Бресте произошло ДТП, в котором пострадал маленький мальчик.

Примерно в 11:40 36-летний житель Малориты на «Додже Караване» на необозначенном перекрестке при совершении обгона столкнулся с бурильно-крановой машиной под управлением 52-летнего брестчанина, который двигался в попутном направлении и осуществлял левый поворот.

Двухлетний сын водителя «Доджа» получил в ДТП травмы и был госпитализирован.

Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Брестской области.

 

Фото ГАИ Брестской области

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Тэги: ДТП Город: Брест

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